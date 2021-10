Anche negli altri Comuni della provincia di Bologna, oltre alla città, il sindaco è stato eletto al primo turno.

E’ il caso di Alto Reno Terme dove sindaco è Giuseppe Nanni (Centrosinistra e cittadini indipendenti) con il 77,83%.A Daniele Cippolini (Cambiamo passo) il 22,17%.

A Castel del Rio Alberto Baldazzi (Per Castel del Rio) ottiene il 79,21%, mentre il candidato del centrodestra Fabio Morotti ottiene il 20,79%.

Giuseppe Pucci è il nuovo sindaco di Gaggio Montano: unica persona a essersi presentata per la carica, ha raggiunto il quorum previsto e ora è il nuovo primo cittadino.

A Monghidoro Barbara Panzacchi che supera l’82% con la lista Monghidoro passione comune l’82,53%. Antonio Cornelio, presentatosi con la lista Democratici Monghidoro, ha raggiunto il 17,47%.

Mentre San Giovanni in Persiceto ha rieletto per il secondo mandato consecutivo Lorenzo Pellegatti (Lista Civica Insieme e Impegno Comune), che ha raggiunto il 51.53% di voti. Sara Accorsi (Sara Accorsi Sindaca, MoVimento 5 Stelle 2050, Decima la tua voce in Comune, Persiceto coraggiosa e Partito Democratico Accorsi Sindaca) ha raggiunto il 43,37%, mentre al candidato Giancarlo Mazzoli (lista Civica Mazzoli) è andato il 5,10% delle preferenze.