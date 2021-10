Sono già aperte le iscrizioni ai corsi teatrali organizzati da ATER Fondazione in collaborazione con il Comune di Nonantola presso il Teatro Troisi, si inizia lunedì 8 novembre con cadenza settimanale. Si tratta di un’importante occasione di formazione per chi vuole mettersi in gioco. Ci saranno quattro proposte di laboratori, divise per fasce d’età.

“Chi cerca trova” (per bambini dai 6 ai 10 anni): il laboratorio si propone di offrire ai bambini uno spazio di espressione e socializzazione attraverso la propedeutica teatrale: obbiettivo primario è accrescere ed esplorare la propria personalità e sperimentare un modo diverso di stare insieme. Il teatro come mezzo, per un percorso in grado di stimolare ed espandere i meccanismi creativi, comunicativi e di inclusione in un contesto ludico. Ciclo di 20 incontri della durata di un’ora, il lunedì dalle h16.45.

“Scatta la storia!” (per ragazzi dagli 11 ai 13 anni, corso gratuito previa iscrizione): il Teatro come mezzo di inclusione, un percorso in grado di stimolare ed espandere i meccanismi comunicativi superando le distanze e facendo delle diversità un punto di forza. Partendo dallo stimolo visivo e immaginifico di una fotografia, si costruirà un racconto finalizzato alla realizzazione di più storie, storie che hanno portato all’attimo esatto dello scatto. Ciclo di 20 incontri della durata di un’ora e mezza, il lunedì dalle h18.

“I sette messaggeri” (per ragazzi dai 14 ai 18 anni, corso gratuito previa iscrizione): un laboratorio teatrale dedicato al tema della scoperta, del viaggio, del mutamento e del tempo, inteso sia come tempo interiore, sia come tempo condiviso. Nel racconto “I sette messaggeri” di Dino Buzzati si narra la storia di un principe che decide di partire dalla capitale del regno di suo padre, per scoprire fino a dove si estendano i confini del regno stesso. Questo racconto sarà il pretesto narrativo per sperimentare il teatro come luogo di riconoscimento di sé, degli altri e come luogo dell’altrove, in cui è possibile fare ciò che normalmente non si può fare. Ciclo di 15 incontri della durata di due ore ciascuno, a partire da martedì 9 novembre, il martedì dalle 17.00.

Il “gioco” dell’attore: il teatro è un luogo in cui giocare a togliere ciò che non serve, osservando ciò che, più leggero, rimane. Sarà un percorso di ricerca per sentire il nostro respiro, il cuore, la pancia e per un attimo non sapere più nulla. Il fine di questo corso è offrire uno spazio altro, in cui ferire magicamente la realtà, attraverso il bagaglio di qualità, cicatrici e ricordi che sono in noi, divenendo testimoni di finzioni verissime. Il racconto “La lotteria di Babilonia” di J.L. Borges sarà il pretesto e l’ancora di questo percorso. Ciclo di 10 incontri della durata di due ore, a partire da martedì 9 novembre, il martedì dalle h 20.30.

I corsi “Chi cerca trova” e “Scatta la storia!” sono curati dall’attrice Shamira Benetti: si avvicina al teatro seguendo i corsi di Claudio Calafiore. Frequenta la scuola di musica “AUXING” di Ferrara, il corso d’improvvisazione e studio del grottesco al Teatro sociale di Finale Emilia (Modena) con Fabio Mangolini; studia Arti sceniche presso la “Scuola di Teatro Anime Antiche” di Milano, frequenta il corso di regia presso l’Accademia Civica Paolo Grassi. Ha lavorato con la “Compagnia della Cerchia” di Ferrara, con la compagnia teatrale per l’infanzia “2 Watt” e con Sergio Pisapia Fiore.

Ha vinto diversi premi tra cui: Terzo Premio migliore rappresentazione del Teatro di Strada al Festival teatrale “La Giostra del Monaco” (Ferrara 2011) e il Primo Premio per il miglior corto cinematografico al Festival di Imperia con il film “Berlin Cola” per la regia di Dennis Dellai (2018). Dal 2014 al 2019 è stata speaker radiofonica presso Radio Sound. Insegna teatro nelle scuole e in corsi rivolti agli adulti.

I corsi “I sette messaggeri” e Il “gioco dell’attore” sono invece curati dall’attore Marco Cantori: frequenta i Centri Teatrali Universitari di Ferrara e di Toulouse (Francia); lavora con il regista Lech Rackzak (Polonia). Partecipa al Percorso di formazione organizzato da ERT per Attori fra Arti Popolari, Cinema e Teatro, a Santarcangelo di Romagna, dove studia con Silvio Castiglioni, Davide Iodice, Alfonso Santagata e Kuniaki Ida.

Entra poi a far parte del Teatro del Lemming, dove resta fino al 2005. Scrive e mette in scena alcuni testi teatrali originali tra cui Macerie (Selezione Scenario 2005, Premio Ermo Colle 2008), Il Protagonista (Premio

Anna Pancirolli 2012). Ha seguito corsi di bodypercussion e tip tap, che cerca di combinare

con la pratica teatrale. Nel 2015 fonda la compagnia Teatro Perdavvero con cui scrive e mette in scena in particolare spettacoli per le nuove generazioni. Studia Aplomb seguendo le ricerche etnofisiologiche di Noëlle Perez Christiaens. Insegna teatro nell’ambito di progetti scolastici e in corsi rivolti agli adulti.

Per informazioni e iscrizione ai corsi, si può contattare la segreteria del Teatro Troisi inviando una e-mail a: teatrotroisinonantola@ater.emr.it o telefonando allo 059 896535, dal lunedì al sabato dalle 16:00 alle 19:00.