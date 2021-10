All’inizio irregolarmente nuvoloso, con addensamenti a partire dal settore occidentale associati, già dalla mattinata, a piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio. La nuvolosità e i fenomeni si sposteranno, nel corso del pomeriggio, verso il settore orientale. A partire dalla serata, aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale della regione, con piogge e precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Temperature in generale lieve diminuzione: minime fra 15 e 18 gradi; massime tra i 18 gradi della pianura occidentale e 24 gradi del settore orientale. Venti inizialmente deboli dai quadranti meridionali con rinforzi sul settore orientale e mare. Nel corso della giornata rotazione dei venti da nord-ovest; in serata venti forti da nord-est sul ferrarese. Mare mosso, con moto ondoso in aumento in serata ad iniziare dalla costa settentrionale.

(Arpae)