A Casina, il sindaco uscente Stefano Costi (civico con appoggio del centrodestra) si riconferma con il 62,28%. Anna Fornili (Casina Futura e il sostegno ufficiale del Pd si ferma al 37,72%.

A San Martino in Rio, Paolo Fuccio (Centrosinistra per San Martino) resta in sella col 46,80%. A Luca Villa, il candidato sindaco appoggiato dal centrodestra, il 42,4%; mentre Fabio Lusetti (Progetto San Martino), supera il 10,78%.

La vittoria più eclatante a Ventasso dove il maestro di sci Enrico Ferretti (Si Amo Ventasso) con il 39,84% ha battuto, per una manciata di voti, Paolo Bargiacchi (Vivere Ventasso) 39,31%, mentre il sindaco uscente Antonio Manari, del centrosinistra, si è fermato al 20,86%.