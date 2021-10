Il 12 ottobre 1944 a Manno di Toano caddero i partigiani sassolesi: Luigi Cervi, Nino Fantuzzi, Walter Gandini, Enrico Gambarelli, Clodoveo Galli, Alete Pagliani, Vittorio Roversi, Franco Spezzani, Mario Veroni, Vincenzo Valla, Walter Zironi: per ricordarli, domenica 10 ottobre come ormai tradizione, una delegazione sassolese raggiungerà Manno per le celebrazioni ufficiali in occasione del 77° anniversario.

La commemorazione, organizzata dai comuni di Sassuolo, Toano, Baiso e Villa Minozzo, A.N.P.I Sassuolo e Circolo Alete Pagliani vedrà la partenza alle ore 8,15 nel parcheggio antistante il circolo A.Pagliani e partenza con auto a gruppi famigliari o congiunti; la prima sosta sarà al Muraglione di Baiso e posa di una corona al cippo di Stefano Nino Piccinini

Alle ore 10, arrivo a Manno e partecipazione alla manifestazione celebrativa, S.S. Messa, corteo, posa di una corona e discorsi ufficiali a cui presenzieranno: il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani i Sindaci di Toano Vincenzo Volpi, Villa Minozzo Elio Ivo Sassi e Baiso Fabrizio Corti, la Presidente dell’ANPI Sassuolo Antonia Bertoni oltre ad una rappresentanza della Banda “La Beneficenza” di Sassuolo.

Per le ore 12 è previsto il pranzo e, a seguire, la visita alla “Buca” di Susano. Prenotazione presso il Circolo Pagliani: 0536/807115