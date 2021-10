Sulla Complanare di Bologna, per programmati lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso Bologna Borgo Panigale, nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale o lo svincolo 4 Triumvirato.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud o di Valsamoggia sulla stessa A1, o, in ulteriore alternativa, alla stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.