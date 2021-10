Forse a causa di un malore ha perso il controllo del camion che si è schiantato contro una palazzina: per lui non c’è stato nulla da fare. E’ successo stamane poco dopo le 12:00 sulla via Emilia tra Parma e Reggio Emilia, a Calerno di Sant’Ilario. Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, sul posto anche con l’elisoccorso, per il conducente – un camionista di 55 anni – non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Vigili del fuoco di Reggio Emilia, i carabinieri e la Polizia locale. L’abitazione risulta pericolante.



