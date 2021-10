È stata ricevuta questa mattina in Municipio, dal Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani e dal Vicesindaco Camilla Nizzoli, una delegazione della neonata Associazione Finanzieri d’Italia – Sezione di Sassuolo, costituitasi il 29 maggio scorso con sede in via Padova 9.

All’incontro erano presenti Il Presidente dell’Associazione Brig. Capo QS Aliotta Cav. Giovanni e i consiglieri Lgt CS Piras Cav. Mario e il Brig. Capo Gentile Michele.

Fanno parte del Consiglio di Sezione anche il Vice Presidente Brig.Capo Zumbo Francesco, i Sindaci Mar.magg. Cella Pietro e Fin. Costi Lazzaro.