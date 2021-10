Nel fine settimana, i Carabinieri delle Compagnie dipendenti del Comando Provinciale di Modena, nell’ambito dei compiti di vigilanza e sicurezza della circolazione stradale, hanno effettuato ulteriori controlli, nel corso dei quali a Pavullo nel Frignano, Castelvetro e Maranello, altri conducenti di veicoli sono stati sorpresi alla guida sotto l’influenza dell’alcool.

E’ quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza, con contestuale ritiro della patente di guida, nei confronti di un trentenne a Pavullo, di un 47enne a Castelvetro e di un 44enne a Maranello. Nell’ultimo caso, avendo superato la soglia di 1,50 g/l è scattato anche il sequestro del veicolo per la confisca.