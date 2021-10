Sabato 9 ottobre 2021 con aperitivo a partire dalle ore 11 presso il nuovo orto-giardino dell’associazione Porta Aperta a Modena (Strada Cimitero San Cataldo 117), si terrà il pranzo di raccolta fondi a favore della campagna #untettopertutti dedicata ai servizi di assistenza per la Prima Accoglienza delle persone in difficoltà (per partecipare è possibile inviare un’email a mariangela.leonetti@portaapertamodena.it).

Partecipare a questa iniziativa significa concretamente finanziare: un pasto caldo, la possibilità di lavarsi e di ricevere vestititi puliti, accoglienza e ascolto insieme agli operatori del Punto di Ascolto, ricevere una visita medica e il vaccino anti Covid per le persone che non possono accedere al servizio sanitario nazionale, attivare l’Unità di Strada per i senza fissa dimora e offrire servizio legale a chiunque ne abbia diritto con Avvocato di Strada.

Tutti questi servizi sono offerti quotidianamente a persone in situazione di grave disagio, in maniera totalmente gratuita, e con l’avvento del Covid l’associazione ha affrontato costi aggiuntivi per tenere attivo il centro e offrire assistenza da una parte, e tutelare la salute pubblica dall’altra.

Il pranzo vuole essere un’occasione per “aprire realmente le porte dell’associazione” e incontrare i donatori e nuovi donatori che sono legati ai progetti e alle attività di Porta Aperta.

Dalle ore 11 alle ore 12.30 del 9 ottobre si terrà un aperitivo itinerante nel nuovo orto giardino con Gruppo Rigenera per la riqualificazione degli arredi, visita all’ambulatorio medico, stand del Di Nuovo Charity Shop con oggetti vintage, lezione di giardinaggio con il Gruppo Ortisti. Dalle 13 alle 14.30: pranzo a sedere con la cucina di Bibendum Food Experience (in caso di maltempo l’evento sarà ospitato al Convivio di Bibendum Food Experience, via Natalia Ginzburg 39, Modena; si accede all’evento con Green Pass).