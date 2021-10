Come di consueto anche quest’anno i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno partecipato alle celebrazioni per San Petronio, patrono della Città e dell’Arcidiocesi, mettendo in campo per la sicurezza delle cerimonie mirati servizi preventivi ma anche le apprezzate Uniformi Speciali. La partecipazione dei Carabinieri testimonia un rapporto con la città ormai storico e molto sentito dai bolognesi, che vedono nelle tante Stazioni Carabinieri presenti sul territorio un solido punto di riferimento, sempre attento alle esigenze dei cittadini attraverso una naturale propensione all’ascolto.

Alla Messa solenne celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi nella Basilica dedicata al Santo, hanno partecipato il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani e il Comandante Provinciale Carabinieri Bologna, Colonnello Rodolfo Santovito.