Un workshop gratuito, quello di domenica 10 ottobre, interamente dedicato alle favole: un “frullato” di storie in grado di unire i destini di Cenerentola e del lupo cattivo, personaggi rivisitati per dare nuovi stimoli o strappare un sorriso. E’ il laboratorio “Frullato di favole”, promosso da Comune di Fiorano e Associazione Lumen in occasione dei festeggiamenti per i compleanni di Ludoteca e Bla.

L’appuntamento è per il pomeriggio di domenica 10 ottobre, alle 16,30, nell’atrio del Bla, la biblioteca ludoteca e archivio fioranese. A Condurlo è l’educatrice museale Margherita Fraccon.

“Chi ha detto – sottolineano gli organizzatori – che Cenerentola non possa partecipare al ballo e che il famoso gatto debba portare gli stivali? E se il lupo invece di far paura facesse scompisciare dalle risate? Ingredienti: un frullatore e tante favole. L’aiuto chef è Gianni Rodari”.

L’appuntamento, gratuito, è rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni; è necessaria la prenotazione (Bla: tel. 0536- 833403 – biblioteca@fiorano.it).