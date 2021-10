Si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Reggio Emilia per il reato di maltrattamenti in famiglia, ma ieri, un 41enne reggiano, ha pensato di farsi un giro in città benché non avesse ottenuto alcuna autorizzazione nel senso. La cosa non è sfuggita ai Carabinieri della Sezione Radiomobile Reggio Emilia che, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio lo hanno notato lontano da casa sua.

Immediato il controllo che ha confermato come il 41enne non avesse alcuna valida ragione per essere in strada. Per questo motivo è stato portato in caserma ove, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto ed riaccompagnato nuovamente presso la sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.