Il regista cinematografico Marco Bellocchio – famoso per pellicole come “I pugni in tasca” e “La Cina è vicina, come per i più recenti “Fai bei sogni” e “Il traditore” – sta lavorando a un nuovo film dal titolo “La conversione”. Tratto da una storia vera, il film racconta la vita del piccolo Edgardo Mortara, bambino ebreo allontanato dalla famiglia dalle Autorità dello Stato della Chiesa nel 1858. Il film sarà prodotto da IBC movie e Kavac film con Rai Cinema. Le riprese si svolgeranno fra Roma e l’Emilia Romagna ad inizio 2022.

Lunedì 11 e martedì 12 ottobre, a Vignola, si terrà il casting per la ricerca di tre figure da inserire nel film. Si cercano per i ruoli di:

Edgardo bambino: emiliano fra i 5 e i 12 anni – capelli castani, occhi castani, corporatura esile, accento emiliano.

Edgardo ragazzo: emiliano fra i 17 e i 20 anni – capelli castani, occhi castani, magro, accento emiliano.

Ragazza fra i 18 e i 22 anni che parli dialetto emiliano stretto.

Non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione.

Il casting si tiene presso Villa Trenti, a Vignola, l’11 e il 12 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 solo su prenotazione. E’ possibile prenotare il proprio appuntamento a questo link: https://koalendar.com/e/casting-la-conversione-vignola. Ulteriori informazioni scrivendo alla mail: laconversionecastingminori@kavacfilm.com.

L’eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di entrambi i genitori o chi ne fa le veci. Durante la selezione, il minore potrà essere sottoposto a interviste, servizi fotografici e/o riprese audiovisive da parte degli incaricati di Kavac Film e suddetto materiale verrà utilizzato internamente da Kavac Film per il casting del film.