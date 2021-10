Seggi aperti in Emilia-Romagna dove oggi e domani si vota per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale in 48 Comuni, fra i quali i capoluoghi di provincia Bologna, Rimini e Ravenna. Alle urne sono chiamati complessivamente circa 865mila elettori, suddivisi in 1.157 sezioni elettorali.

Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle ore 23 mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Si dovranno rispettare alcune misure anti-Covid: si vota con mascherine obbligatorie, gel disinfettante, locali e materiali sanificati. Gli accessi saranno contingentati. Assicurato il voto a chi sia in quarantena o in isolamento per Covid-19.