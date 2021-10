Si è conclusa la procedura per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto a seguito del bando pubblicato dall’Amministrazione lo scorso giugno in cui sono stati stanziati 200mila euro a favore delle piccole imprese più colpite dal Covid.

Sono 86 le richieste di contributo pervenute all’amministrazione dalle attività casalgrandesi, per un totale di 122.375,20 €, dei quali 86.327,00 € sono già stati erogati sui conti correnti dei beneficiari. E’ un ulteriore misura di sostegno alle imprese in questo difficile 2021, unitamente alle scontistiche Tari che hanno prodotto un abbattimento fino all’85% sulla tariffa complessiva per le categorie più colpite.