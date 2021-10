Il Centro per le Famiglie dell’Unione Comuni Appennino Reggiano, in collaborazione con il Consultorio salute Donna di Castelnovo e la Biblioteca Crovi, ha organizzato un breve ciclo di incontri in occasione della Settimana Mondiale dell’allattamento materno, dal titolo “Gocce di latte, gocce di sapere”.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella sede del Centro, in via XXV Aprile a Castelnovo. Il sarà lunedì 4 ottobre, alle ore 9.30: il titolo dell’incontro è “Leggere in gravidanza e in allattamento al tuo bambino”, a cura delle Ostetriche dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo – Ambulatorio Latte&Coccole. Mercoledì 6 ottobre si proseguirà dalle ore 16.30 alle 18 con “Piccoli momenti di lettura”: letture e consigli a cura dei volontari Nati per Leggere della Biblioteca Crovi di Castelnovo Monti. Venerdì 15 ottobre infine, dalle ore 11 alle 12.30 “Nutrire Cuore&Mente”, dialogo con Marco Santachiara, psicologo, e con le Ostetriche del consultorio salute Donna di Castelnovo. Per accedere agli incontri sarà richiesto il green pass.

Il Centro per le Famiglie è un servizio gratuito che propone azioni di carattere informativo e di promozione, sostegno e supporto alla genitorialità. Offre spazi di ascolto, orientamento, informazione e consulenza specifica. I servizi sono volti a offrire consulenza in ambito genitoriale, individuale e di coppia. Per informazioni sulle attività è possibile inviare una mail all’indirizzo centrofamiglie@unioneappennino.re.it oppure chiamare il numero 340 4649682.