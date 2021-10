Per consentire lo svolgimento dell’ottava edizione del Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite di ciclismo e della 104esima edizione del Giro dell’Emilia di ciclismo maschile che si terranno sabato 2 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura sulla Tangenziale di Bologna, sulla A13 Bologna-Padova e sul Ramo Verde:

-dalle 11:00 alle 13:00, sulla Tangenziale di Bologna, sarà completamente chiuso lo svincolo 7bis “SS63 Ferrarese”, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 “Bologna Centro”;

-dalle 12:00 alle 13:00, sulla A13 Bologna-Padova, sarà completamente chiusa la stazione di Altedo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Interporto o di Ferrara sud;

-dalle 13:00 alle 15:00, sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, sarà completamente chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 “Triumvirato”;

-dalle 13:00 alle 16:00, sulla Tangenziale di Bologna, sarà completamente chiuso lo svincolo 2 “Bologna Borgo Panigale”, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese” o lo svincolo 4 “Triumvirato”;

-dalle 14:00 alle 16:00, sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale e dalla Tangenziale di Bologna, saranno chiusi gli svincoli di immissione sulla SS9 Via Emilia, verso Bologna città.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 “Triumvirato”.

Si precisa che gli orari di chiusura indicati si riferiscono al termine del passaggio dei ciclisti.