I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro stanno eseguendo delle misure cautelari nei confronti di una banda di criminali specializzata nei furti “lampo” sulle vetture in sosta degli automobilisti che si fermavano nei parcheggi dei supermercati per andare a fare la spesa o nelle stazioni di servizio per rifornirsi di carburante. Tre i malviventi arrestati.



