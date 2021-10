La rete per la distribuzione dell’energia elettrica di Pavullo sta per arricchirsi di un nuovo, fondamentale elemento: i tecnici di Inrete, infatti, dal quattro di ottobre saranno al lavoro per la realizzazione di una nuova cabina elettrica.

Le operazioni preliminari per la realizzazione di questa struttura erano già state eseguite lo scorso maggio quando, grazie all’utilizzo di tecnologie teleguidate che non richiedono la realizzazione di scavi, erano stati predisposti i cavidotti utili al collegamento della cabina.

Ora la cabina verrà installata e connessa alla rete di Pavullo. Dalla sua posizione, in via Tacoli, essa poterà un ammodernamento e un miglioramento delle performance della rete elettrica che serve il centro storico di Pavullo, ottimizzando l’alimentazione delle utenze attuali e prevedendo già la possibilità di nuovi allacciamenti futuri.

La nuova cabina elettrica di Pavullo, inoltre, sarà equipaggiata con componenti e dispositivi di ultima generazione e sarà connessa al centro di Telecontrollo di Modena.

Per consentire l’installazione della cabina elettrica verranno adottate alcune modifiche alla viabilità su via Tacoli e in viale dei Martiri, in particolare attraverso la realizzazione di un restringimento della carreggiata che consentirà che tanto il traffico veicolare quanto le lavorazioni possano svolgersi in sicurezza. Sono anche previste alcune interruzioni di servizio programmate, che verranno comunicate direttamente agli utenti coinvolti.

Complessivamente, questo miglioramento della rete elettrica comporterà un investimento di circa 140.000 euro a carico di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica in Emilia-Romagna.