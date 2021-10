Il Comune di Albinea, insieme a Croce Verde, Farmacia Comunale e LILT Reggio Emilia, promuove visite gratuite e iniziative nel corso del mese di ottobre. Anche quest’anno torna il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Il Comune ha aderito alla Campagna Nazionale di prevenzione “Nastro Rosa”.

La Lega Italia per la Lotta contro i Tumori promuove la cultura della prevenzione come metodo di vita, affinché tutte le donne sappiano come meglio conoscere il proprio corpo, attraverso il metodo della autopalpazione, si sottopongano a visite senologiche periodiche, consigliando loro a partire dai 35 anni d’età di effettuare adeguati controlli diagnostici clinico-strumentali. Da tempo inoltre LILT si batte per la diffusione della consapevolezza e della conoscenza della prevenzione anche attraverso corretti stili di vita.

Il Comune di Albinea ha inteso fare propri questi obiettivi e insieme a Croce Verde e Farmacia Comunale di Albinea ha attivato diverse azioni.

Per tutto ottobre sarà disponibile, al corner “La biblioteca che cura” nella biblioteca Comunale P. Neruda, materiale informativo per tutta la cittadinanza; il grande Frassino del parco “M. Hack” si illuminerà di rosa, il colore scelto per la campagna LILT; sul sito e i social del Comune saranno pubblicati, a puntate, i video “Come prendersi cura di sé. L’alfabeto della prevenzione”, rivolti alle persone che vorrebbero migliorare i propri stili di vita e la propria salute.

Inoltre, mercoledì 20 ottobre dalle 9 alle 13, nella sede della Croce Verde di Albinea (via Grandi 4), si svolgeranno visite gratuite al seno con l’insegnamento dell’auto-esame, rivolte in particolare alle donne di età compresa tra i 20 e 45 anni. La prenotazione è obbligatoria contattando la Farmacia comunale di Albinea al numero 0522.347355 (lunedì-sabato 8.15-12.45 e 15.30-19.30. Chiuso la domenica e il mercoledì pomeriggio). Durante la mattinata la dottoressa Francesca Taricco, biologa nutrizionista, sarà disponibile per consigli specifici sulla sana e corretta alimentazione utile anche ai fini della prevenzione oncologica.

“In Italia il tumore al seno colpisce 1 donna su 8. È per il sesso femminile la neoplasia più diffusa – spiega Roberta Ibattici, assessora alle Politiche alla persona e Pari opportunità – Ma la Lilt ci ricorda che con un’adeguata diagnosi precoce, le possibilità di vincere questo tipo di tumore sono altissime. Pochi gesti semplici per prendersi cura di sé e che una volta adottati possono fare la differenza: dalla tecnica dell’autoesame alle visite senologiche, entrambi così importanti per le giovani donne, alla partecipazione agli screening mammografici per le over 45. Un grazie di cuore perciò a LILT Reggio Emilia e ai tanti che hanno deciso di sostenere le iniziative del nostro Ottobre Rosa”.