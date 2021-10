Il Comune di San Felice sul Panaro, in collaborazione con Amo Area Nord, Ausl Modena e Lilt, ha organizzato diverse iniziative in occasione dell’“ottobre rosa”, mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per tutto ottobre a San Felice, aderendo all’invito della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), sarà illuminato di rosa il monumento ai caduti della prima guerra mondiale, in piazza Rocca.

Sabato 9 ottobre, con il contributo di Amo e Ausl, si svolgerà la “Camminata in rosa” con l’associazione Nordic Walking Bassa Modenese. Per informazioni e prenotazioni contattare Elena Budri 338/6216834. Partenza alle 15 dal Pala Round Table, presso il gazebo Amo, dove avverranno le iscrizioni e saranno distribuiti i nastrini rosa, i braccialetti e le magliette col logo “Mi Amo”. All’arrivo, alle 16.30, verranno offerti una merenda sana e materiale informativo sugli stili di vita protettivi, quali l’alimentazione e i controlli sanitari periodici (screening) offerti dalla Ausl alla popolazione. A seguire, dalle 18, si svolgerà presso il Pala Round Table, una conferenza, con saluti introduttivi di un rappresentante dell’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro e di Angelo Vezzosi, direttore del Distretto sanitario di Mirandola. Interverranno: Gabriella Tartarini, presidente Amo Nove Comuni Modenesi che presenterà il programma di Ottobre Rosa 2021, Fabrizio Artioli, direttore Oncologia Carpi-Mirandola parlerà de: “La prevenzione ai tempi della pandemia”, mentre Federica Sebastiani, medico nutrizionista interverrà su: “Il ruolo dello stile di vita nella prevenzione dei tumori”. Prenotazione obbligatoria ad Amo al 329/1696530. Per l’accesso al Pala Round saranno controllati temperatura e Green Pass. Iniziative analoghe, sempre organizzate in collaborazione con Ausl e Amo, si svolgeranno in tutti i Comuni dell’Area Nord.