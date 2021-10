La Città di Minerbio, insieme alla Scuola di Musica J. Du Prè, è felice di annunciare annunciare la V edizione del Concorso pianistico internazionale “Città di Minerbio” e la V edizione della rassegna internazionale per giovani pianisti, che si svolgerà da mercoledì 6 ottobre a domenica 10 ottobre 2021, presso il Teatro Minerva in via Roma 2, Minerbio.

Più di 100 concorrenti dall’Italia e dal mondo si confronteranno in una competizione di respiro internazionale, cadenzata da esibizioni, prove e concerti diffusi in città e sul territorio metropolitano.

Le precedenti quattro edizioni (dal 2001 al 2004), realizzate grazie alla sinergia tra l’Ente Municipale e la Scuola J. Du Prè, hanno ricevuto grande consenso dal mondo accademico della musica, grazie al copioso numero di artisti e candidati giunti, ma anche grande apprezzamento di pubblico, essendosi rivelata e confermata una manifestazione in grado di attrarre la partecipazione trasversale della cittadinanza.

La V edizione vuole proporsi in una prospettiva di continuità con le precedenti per quanto riguarda gli obiettivi di eccellenza, ma coinvolgerà maggiormente il territorio grazie ad eventi e manifestazioni dal vivo nelle quali i candidati saranno protagonisti.

Presente alla competizione la giuria di qualità: Riccardo Risaliti (presidente della giuria), BORIS BEKHTEREV (Russia), OLIVER KERN (Germania), JELICA KUZMIN, (Croazia), GIOVANNA VALENTE (Italia).

I lavori di concorso saranno aperti dal concerto di presentazione mercoledì 6 ottobre alle ore 17 presso la Rocca Isolani, con l’esibizione della pianista Chiara Cavallari. Seguirà buffet di benvenuto. L’ingresso è libero su prenotazione al numero: 335 1622887.

Il dettaglio e il programma della manifestazione è consultabile al seguente link: https://bit.ly/3ojFEVg