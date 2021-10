Fino al 12 ottobre 2021 saranno aperte le iscrizioni al Piedibus di Castelnovo Sotto relative agli alunni della scuola primaria per l’anno scolastico 2021/2022.

L’iscrizione si effettua trasmettendo il modulo compilato all’Ufficio Scuola all’indirizzo mail educativo@asp-opuscivium.it, oppure consegnandolo a mano previo appuntamento (tel.: 0522.683931.

E’ anche possibile consegnare la domanda per interposta persona, basta allegare la copia della carta d’identità del genitore che ha firmato la richiesta.

Il modulo di iscrizione si trova sul sito www.asp-opuscivium.it (dipartimento educativo – tendina a sinistra – piedibus).

Il piedibus è un autobus che va a piedi. E’ formato da una carovana di bambini che si recano a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti: un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. Il servizio parte da un capolinea e, seguendo un percorso prestabilito, raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino. Il tutto rispettando un orario prefissato.

Con questo servizio i bambini fanno movimento in sicurezza, imparano l’educazione stradale sul campo e si conoscono. Inoltre hanno il tempo per esplorare il paese in cui vivono e capiscono che, per migliorare l’ambiente, ognuno di noi deve fare la sua parte.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Scuola al numero 0522.683931 o scrivere a educativo@asp-opuscivium.it.