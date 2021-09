Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, ripartono finalmente gli eventi in presenza organizzati da ACI – Automobile Club Bologna. L’educazione al rispetto delle regole e la sicurezza stradale sono tra le mission fondamentali di Automobile Club Bologna, e pertanto da queste si è voluto ripartire, con un evento dedicato ai giovani neopatentati o prossimi al conseguimento della Patente di guida.

Venerdì 1 ottobre si svolgerà infatti nella prestigiosa cornice dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola l’iniziativa “ACI DRIVING EXPERIENCE”, un mix di teoria e dimostrazioni con avvicinamento alla Guida Sicura nella quale sarà protagonista l’esclusivo metodo di insegnamento ACI “Ready2Go”, innovativo protocollo focalizza le pratiche di Sicurezza e guida sicura e che è applicato solo nelle Scuole guida ACI Ready2Go.

Il valore aggiunto della giornata sarà la presenza e la preziosa competenza del nucleo istruttori professionisti del network nazionale ACI Ready2go, cui è affidato il compito di rivolgersi ai ragazzi per trasferire loro i principi sia teorici che pratici attinenti la guida sicura, nonché le nozioni circa le risposte difensive a differenti situazioni di emergenza; concetti che vengono successivamente concretizzati e fissati nei ragazzi tramite l’esperienza di demo e prove pratiche da realizzarsi nel piazzale idoneamente attrezzato e posto in sicurezza.

ACI DRIVING EXPERIENCE, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Imola e dell’Osservatorio per l’Educazione alla Sicurezza Stradale della Regione Emilia Romagna, prevede una sessione mattutina che, grazie al coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna che sin da subito ha aderito con slancio al progetto, e degli istituti scolastici aderenti, vedrà protagonisti gli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Scolastici Superiori di Secondo Grado di Bologna e provincia.

Le attività del pomeriggio invece saranno dedicate in esclusiva agli iscritti delle Autoscuole ACI – “Ready2Go” di ACI Bologna, che potranno mettersi alle prova con le esercitazioni statiche e dinamiche in un’area protetta in piena sicurezza.

Elena Penazzi, Assessore all’Autodromo del Comune di Imola: “ L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è il luogo ideale per iniziative come quella proposta da ACI: sicurezza stradale e formazione sono temi che perseguiamo con grande impegno, nell’ambito di una nuova visione dell’Autodromo, che diventa sempre più sostenibile e attivo nel dare concretezza agli obiettivi dell’Agenda 2030. Portare gli studenti in Autodromo a vivere questa esperienza formativa è una bellissima iniziativa che speriamo di ripetere sempre più spesso”.

La giornata formativa, che si vuol far diventare un appuntamento periodico, sarà completamente gratuita per i partecipanti e si svolgerà nel rispetto delle misure del protocollo anti Covid-19.