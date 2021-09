Dopo la sosta forzata a causa della pandemia, riprenderanno a Vezzano gli incontri faccia a faccia tra gli amministratori e i cittadini.

In realtà, vista l’importanza che il dialogo con i vezzanesi riveste per l’amministrazione, anche nella fase più difficile della crisi sanitaria, il Comune aveva attivato una forma di dialogo a distanza in cui aveva dato la possibilità ai cittadini di inviare domande, proposte, osservazioni o richieste tramite e-mail, whatsapp, messanger o “imbucandole” in un box collocato nell’atrio del Municipio. Le risposte sono poi arrivate all’interno del periodico “In Comune News”, distribuito a tutte le famiglie.

Dal 5 ottobre si tornerà però ad incontrarsi fisicamente, con l’obbligo di esibire il green pass all’ingresso. Gli appuntamenti saranno quattro nei martedì di ottobre, con inizio alle 20.30.

Si partirà al circolo Tricolore di La Vecchia. La seconda tappa sarà, martedì 12 ottobre, al teatro parrocchiale di Pecorile (per parlare con i residenti di Pecorile e Paderna). Poi, il 19 ottobre, sarà la volta della sede della Polisportiva Montalto e per finire, il 26 ottobre, nella sala del Consiglio comunale si dialogherà con i cittadini del capoluogo e di Sedrio.

L’auspicio dell’amministrazione è che la partecipazione sia ampia, in quanto si tratta di momenti importanti in cui vengono raccolti i punti di vista dei cittadini e da cui si prenderà spunto per le decisioni future.