È stato pubblicato oggi il bando PTPL (Programma Turistico di Promozione Locale) per candidare i progetti per il 2022, i soggetti interessati hanno tempo fino al 29 ottobre 2021 per presentare le proposte.

I contenuti dell’avviso sono stati definiti e approvati dagli organismi dalla Cabina di Regia e dal Comitato di Indirizzo della Destinazione turistica Bologna metropolitana.

Il bando PTPL 2022 si presenta in continuità con quello degli anni passati, prevedendo due ambiti di attività costituiti da due Filoni: Filone I– Servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni (Uffici IAT e UIT), Filone II– Promozione turistica di interesse locale relativo a progetti di promozione dell’immagine, delle peculiarità e della qualità dei prodotti turistici locali nel territorio di riferimento.

Relativamente al Filone II ci sono alcune significative novità che richiamano temi di rilevanza contenutistica e strategica:

l’ accessibilità : i progetti quindi dovranno tener conto della garanzia di fruibilità per tutti, anche per gli ospiti che presentano esigenze speciali, prevedendo una organizzazione che renda semplice e sicura l’esperienza per ciascun ospite;

: i progetti quindi dovranno tener conto della garanzia di fruibilità per tutti, anche per gli ospiti che presentano esigenze speciali, prevedendo una organizzazione che renda semplice e sicura l’esperienza per ciascun ospite; la sostenibilità ambientale declinata in questo modo: saranno maggiormente valorizzati quei progetti che perseguono la riduzione dell’impatto ambientale nella loro progettazione e realizzazione.

Il PTPL comprende le attività di sostegno ai Servizi Turistici di base dei Comuni e ai progetti pubblici e privati di Promozione turistica di interesse locale, ovvero le iniziative che vengono realizzate per promuovere l’immagine, le peculiarità e le caratteristiche di qualità dei servizi e dei prodotti turistici locali presenti nel territorio.

Nell’avviso pubblico sono indicate le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e l’invio dei progetti, nonché i criteri di valutazione, al fine di consentire la definizione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo che costituiranno il PTPL 2022. Tale programma sarà successivamente approvato con delibera di Consiglio e poi trasmesso alla Regione Emilia-Romagna.

Infine, in sede di valutazione dei progetti, si terrà sempre conto della coerenza con le linee comunicative della Destinazione turistica, grazie anche alla supervisione di Bologna Welcome, e si valuteranno positivamente quei progetti che utilizzeranno strumenti di comunicazione, in particolare digitali, allineati con quelli già esistenti a livello di Destinazione turistica Bologna metropolitana.

Il Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL), insieme alle Linee strategiche programmatiche e al Programma di promo-commercializzazione turistica (PPCT), costituisce il più ampio Programma Annuale delle Attività Turistiche della Destinazione turistica.