Sabato 16 ottobre 2021 alle ore 21, al Teatro Storchi di Modena, si terrà la serata finale dell’ottava edizione del Premio Pierangelo Bertoli. La Direzione Artistica del Premio, composta da Alberto Bertoli e Riccardo Benini, è lieta di annunciare ufficialmente i Premi destinati alla Sezione Nuovi Cantautori.

Al Vincitore sarà riconosciuto un premio in denaro del valore di € 3.000,00, conferito dal Premio Pierangelo Bertoli e dal Circolo Culturale Montecristo che organizza l’evento. Il Primo classificato parteciperà inoltre in qualità di ospite a manifestazioni di prestigio del settore che si svolgeranno in Italia nel 2022.

Grazie alla collaborazione con ACEP-UNEMIA, uno degli 8 finalisti potrà aggiudicarsi un Premio del valore di € 1.000,00 a sostegno della propria attività formativa, musicale e/o discografica.

Anche quest’anno, grazie a NUOVO imaie, verrà corrisposto a uno degli 8 Finalisti della sezione Nuovi Cantautori un premio di € 10.000,00 finalizzato alla realizzazione di un tour.

«Siamo molto felici che il Premio Pierangelo Bertoli anche quest’anno sia in grado di sostenere giovani talenti, aiutandoli con riconoscimenti concreti. Allo stesso tempo – precisano Alberto Bertoli e Riccardo Benini – siamo dispiaciuti per aver dovuto leggermente diminuire l’entità di alcuni Premi, ma la terribile situazione venutasi a creare a causa della pandemia ce lo ha imposto; tuttavia, la cosa di prioritaria importanza è che gli otto Nuovi Cantautori, dopo aver aspettato tanto, avranno di nuovo l’occasione di salire sul palco del Teatro Storchi per esprimere la loro musica. I Premi in palio rimangono comunque considerevoli».

Gli otto finalisti della sezione Nuovi Cantautori:

DANIELE DE GREGORI da Roma con il brano “Prima gli italiani”

da Roma con il brano “Prima gli italiani” ASSIA FIORILLO da Napoli con “Io sono te”

da Napoli con “Io sono te” FOSCARI da Roma con “Dare per scontato il mare”

da Roma con “Dare per scontato il mare” FRANZ da Monza con “Gli specchi”

da Monza con “Gli specchi” ALBERTO GIOVINAZZO da Potenza con “Pastori di greggio”

da Potenza con “Pastori di greggio” JOY da Siena con “Come Billie Holiday”

da Siena con “Come Billie Holiday” LORENZO SANTANGELO da Novara con “Inesistente”

da Novara con “Inesistente” STONA da Alessandria con “Io sono Marco”

Si esibiranno dal vivo, accompagnati dalla band composta da alcuni storici musicisti di Pierangelo Bertoli.

Per la sezione Big, il Premio Pierangelo Bertoli 2020 va a ROBY FACCHINETTI; il Premio Pierangelo Bertoli “Per Dirti t’Amo” lo vince Diodato; il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro” va a Enzo Avitabile, infine il Premio Pierangelo Bertoli “A Muso Duro” a Maria Antonietta.

Tutti gli Artisti saranno presenti sul palco del Teatro Storchi per esibirsi.

I biglietti sono in vendita presso il Teatro Storchi di MODENA (Largo Garibaldi, 15) e su Vivaticket.

Ingresso € 28,00 platea, € 25,00 palchi, € 23,00 balconata, € 20,00 Prima Galleria, € 15,00 Seconda Galleria. Per informazioni contattare i numeri 059331355 o 0592136021.

Il Premio Pierangelo Bertoli è indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Comune di Sassuolo, con la collaborazione di BPER Banca, Cantine Riunite & Civ, Arci Nazionale Circuito Musicale, Arci Real, Arci Modena coordinata da Mirco Pedretti, Acep-Unemia, Nuovo Imaie e TRCˋ ER24 (canale 518 della piattaforma SKY e TivuSat).