Si è svolta martedì 28 settembre l’Assemblea elettiva Regionale. “Ringrazio per la fiducia – commenta il Vice Presidente Confesercenti Emilia Romagna Mauro Rossi – ci attendono tante sfide, in primis la ripresa economica post pandemia”.

Rilancio dell’economia, piccole e medie imprese e turismo tra i punti chiave di questo mandato: “Abbiamo lavorato e stiamo lavorando tanto a livello regionale per rilanciare le imprese della regione, sia dal punto di vista economico che turistico. Come Associazione siamo stati un punto di riferimento durante l’emergenza sanitaria sia per le imprese che per la Pubblica Amministrazione per consentire il rilancio delle imprese”.

Adesso, conclude Rossi, si guarda al futuro: “Servono azioni mirate: una riforma fiscale, sostegni alle piccole e medie imprese, un piano strategico per il rilancio del commercio di vicinato e una promozione turistica del territorio”.

Riconfermato anche Dario Domenichini, già Presidente Confesercenti Emilia Romagna, alla guida dell’Associazione Regionale per i prossimi anni. Alla parte pubblica dell’Assemblea sono intervenuti Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna; Andrea Corsini, Assessore a Mobilità, Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna e Patrizia De Luise, Presidente Nazionale di Confesercenti.