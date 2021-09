Via Mazzini chiusa al traffico, lunedì 4 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 18,30, nel tratto compreso tra via Aravecchia e viale XX Settembre. Lo prevede l’ordinanza n°263 del 30 settembre a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

All’altezza del civico 33, infatti, verrà sistemato un ponteggio che avrà una lunghezza di 10 metri e una larghezza di 3 metri che restringerà notevolmente la carreggiata stradale imponendo la chiusura del tratto di strada interessata dall’occupazione.

Per questo motivo, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 del giorno lunedì 04 Ottobre il tratto di strada di via Mazzini da via Aravecchia a viale XX Settembre sarà chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi autorizzati ad accedere al cantiere con divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.