Per i prossimi cinque anni l’Architetto Lorenzo Ferretti Garsi è stato rieletto Presidente di Insieme per i Musei di Reggio Emilia, associazione nata nel 2016 e tesserata FIDAM (Federazione Italiana Amici dei Musei), con lo scopo di valorizzare il variegato panorama museale della Città attraverso la diffusione della conoscenza dei Musei, l’acquisizione di nuove opere ed il restauro di beni di loro proprietà.

La rinomina di Ferretti Garsi a presidente dell’associazione è espressione del grande apprezzamento da parte dei soci per l’impegno dimostrato e il lavoro svolto nel quinquennio 2016-2021.

Significativo è stato il primo progetto realizzato, ossia la donazione ai Musei Civici di Reggio Emilia di un grande dipinto di Anselmo Govi raffigurante Satiro e ninfa in un bosco reperita sul mercato antiquario, grazie al generoso contributo dell’azienda di Cavriago Me-cart, e proveniente dalla nota collezione reggiana legata alla restauratrice Angela Sormani Gorrisi. Altra donazione è stata la piccola grafica di Fortunato Depero raffigurante Reggio Emilia, grazie a Enrico Naldi, titolare della libreria Antiquaria il Portone. In occasione dei 400 anni dalla fondazione della Basilica della Ghiara è stato finanziato il restauro di una delle più importanti pianete settecentesche di proprietà del museo della basilica.

Grazie al sostegno di Tilde Villani Meo ed all’impegno dell’associazione Insieme per i Musei di Reggio Emilia è stata donata ai Musei dalla Signora Mariarosa Villani una scultura in terracotta raffigurante il Busto di Redentore, attribuita alla bottega di Andrea del Verrocchio di fine XV secolo, e recuperata, dopo rocambolesche avventure in seguito alla sua trafugazione, dal comando del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Ancona.

Infine, a breve la collezione dei Musei verrà arricchita con la donazione di due tele di artisti reggiani, una di Ferruccio Orlandini ed una seconda di Piero Cervi, insieme a due ritratti di Remo Tamagnini e Anselmo Govi e a un quadro di Omero Ettorre.