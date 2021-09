La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì 4 a sabato 9 ottobre – tutti i giorni dalle 8 alle 18 – la Sp 91 Collaglia-Vaglie-Ponte Rossendola sarà chiusa al transito nell’ambito dei lavori per il ripristino della viabilità nei pressi di Casenove, la frazione di Ligonchio, in comune di Ventasso, come noto da anni alle prese da anni da un esteso movimento franoso.

La chiusura, in questo caso, sarà necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di realizzazione, lungo la scarpata di monte, di dreni sub-orizzontali, ovvero perforazioni per diminuire la forza destabilizzante dell’acqua interstiziale, da parte della ditta Tazzioli e Magnani srl di Castelnovo Monti.

Durante i giorni e gli orari di chiusura della Sp 91, il traffico verrà deviato nel seguente modo: per i veicoli provenienti da Vaglie e diretti a Ligonchio sulla strada comunale per Cinquecerri, quindi sulla Sp 18 Busana-Passo di Pradarena; per i veicoli provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie, ovviamente in senso inverso (quindi Sp 18, poi strada comunale per Cinquecerri).