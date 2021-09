Per consentire lo svolgimento del 104° Giro Ciclistico dell’Emilia, sabato 2 ottobre saranno apportate modifiche al regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico in ambito metropolitano. In particolare, sono previste deviazioni di percorso dei bus, in diverse fasi, a Casalecchio di Reno e a Bologna.

A Casalecchio di Reno, dove il transito veicolare sarà vietato nel tratto di via Porrettana compreso tra via Garibaldi e via Piave, dalle ore 9.30 alle ore 12 saranno interessate da deviazioni temporanee di percorso le linee 20, 83, 85, 86, 89, 92 e 94.

A Bologna, le deviazioni dei bus interesseranno le linee D, 19, 20, 33, 36, 38, 39, 54, 58, 83, 86, 87, 89, 92, 94, 179, 651, 671, 684, 686, 706, 850 e 856 e si svolgeranno in successive fasi nell’ampia fascia oraria tra le ore 10 e le ore 17 in base alle zone via via coinvolte dal transito dei ciclisti del 104° Giro dell’Emilia e al contemporaneo svolgimento della 8^ edizione del Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite:

1^ fase: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 circa, chiusura di un tratto della SP 569 Bazzanese e della SS 9 Emilia;

2^ fase: dalle ore 11.15 alle ore 12.15 circa, chiusura di piazza Costituzione;

3^ fase: dalle ore 13.30 alle ore 16.00 circa, chiusura di via Marco Emilio Lepido, viale Togliatti, viale Gandhi, via Tolmino, viale Vicini, viale Pepoli e via Saragozza fino a via Guidotti;

4^ fase: dalle ore 14.00 alle ore 17.00 circa, chiusura via Saragozza esterna.

Oltre che in ambito urbano, il Giro Ciclistico dell’Emilia transita anche in territorio metropolitano, specie montano e collinare, interessando le direttrici Provinciale SP 569 Bazzanese, SS 9 Emilia, SP 27 Valle del Samoggia, SP 26 Valle del Lavino, SP 623 del Passo Brasa, SP 67 Marano-Canevaccia, SS 64 Porrettana, SP 74 Mongardino e SP 26 Valle del Lavino. Per quanto concerne il servizio extraurbano di bus, quindi, nella giornata di sabato si potranno verificare brevi interruzioni di servizio, con conseguenti ritardi, per il tempo strettamente necessario al transito della manifestazione sportiva.

In allegato, il dettaglio delle deviazioni di percorso previste per i bus a Bologna e a Casalecchio di Reno. Tutte le deviazioni sono riportate anche alla pagina web www.tper.it/giroemilia2021 .