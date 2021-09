Dopo il debutto a Lodi che ha visto le ragazze della Rotellistica distinguersi bene, ma soccombere, arriva per la prima partita in casa, quello che probabilmente sulla carta è l’impegno più difficile del girone. Sabato 2 ottobre alle ore 17,00 presso l’Arcostruttura di Scandiano, viene a far visita il Seregno.

La blasonata formazione Lombarda che in passato si è fregiata anche di uno scudetto, è un gruppo che è stato disegnato in estate per l’eventualità di accettare il ripescaggio in A2 e dispone di una rosa (dove sono approdati anche i mirandolesi Jofrè e Malagoli) che figurerebbe bene anche nella serie superiore.

A suggello di questo, basta vedere i risultati della prime due giornate, dove i Lombardi hanno rifilato cinque reti subendone solo una dall’Amatori Lodi e addirittura nella seconda giornata hanno vinto col Monza imponendo un secco e perentorio 21 a 0.

Sicuramente questo non spaventa la formazione di Mister Barbieri, che ha deciso di iscriversi alla Coppa Italia di serie B soprattutto per aumentare l’esperienza delle ragazze, che in gran quantità compongono la rosa e che hanno nel mirino soprattutto l’obbiettivo di migliorarsi in previsione del campionato femminile. Perciò anche questa sarà un’altra grande possibilità di crescita e per aumentare i ritmi di gioco.

Come detto, nella formazione del presidente Ganassi ci sono anche due atleti maschi: Francesco Castaldi e Michael Giardina, i quali nella prima partita si sono messi completamente a disposizione della causa e hanno entrambi fornito un’ottima prova di carattere e abnegazione, soprattutto se si considera che si erano presentati a Lodi con un solo allenamento sotto i pattini dopo un lungo periodo di inattività.

Nel frattempo anche l’infermeria migliora, sia Valeria Calia che Giada Martino si sono riprese dal risentimento muscolare e anche Chiara Pisati è recuperata appieno.

A completare la rosa manca solo Hasnae Belmkhair che dovrà rimandare di una settimana il proprio debutto.

La formazione reggiana si presenterà con la seguente formazione:

Greta Ganassi ( V. Cap) e Chiara Pisati fra i pali mentre gli esterni saranno Giada Martino (Cap), Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Alice Montoni, Anna Berti, Francesco Castaldi e Michael Giardina.

La probabile formazione del Seregno: Piscitelli e Uboldi fra i pali, Jofrè, Malagoli, Giordano, Alberio, Luca Tremolada, Marco Tremolada, Febbo e Trabattoni.