“Lapam ha saputo essere al fianco delle imprese durante la pandemia e anche ora sta supportando le aziende associate. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, ma non possiamo certo fermarci: ci sono tante priorità anche nel nostro territorio a cui far fronte”. Gaetano Pasquetto è stato confermato alla presidenza di Lapam Maranello durante il congresso della sede che ha eletto consiglio e presidente.

Pasquetto analizza così la situazione dell’imprenditoria nel Comune pedemontano: “Tra i temi principali con cui dobbiamo fare i conti – sottolinea il presidente Lapam Maranello – c’è quello del digitale cche ormai permea ogni aspetto dell’attività. Per le generazioni meno giovani non sempre è facile stare al passo con un mondo che cambia in modo così repentino e questo problema si acuisce quando ci sono imprenditori vicini alla pensione senza che si sia la possibilità di un ricambio generazionale – osserva Pasquetto -. Per questo è molto importante il lavoro di orientamento con le scuole, che Lapam fa da tempo e che continuerà a implementare, non solo per la diffusione del lavoro autonomo ma anche per l’orientamento verso indirizzi tecnici particolarmente ricercati dal mondo dell’impresa”.

Tra gli altri temi emersi nel dibattito del congresso Lapam Maranello, quello della burocrazia e quello della mancanza di manodopera per le imprese, un problema sempre più sentito.