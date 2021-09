Domenica 3 ottobre il canile e gattile comunale di via Felesino 4 a Villa Cella aprirà le porte per presentarsi alla città e far conoscere le sue attività e i suoi ospiti. Dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 sarà possibile fare visite guidate alla struttura di proprietà comunale e gestita dalle associazioni Enpa e Fenice. A disposizione dei cittadini vi saranno un punto informativo e consulenti esperti di animali.

Nel pomeriggio si terranno attività di mobility dog con istruttori cinofili, a cui potranno partecipare sia i cani residenti al canile, sia cani esterni. La visita alla struttura permetterà di conoscere gli animali ospiti, sia cani che gatti, in cerca di adozione.