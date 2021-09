Nel pomeriggio di martedì 28 settembre, i Carabinieri della Stazione di Lama Mocogno hanno tratto in arresto un 25enne, raggiunto da un ordine di esecuzione di pena detentiva emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bologna. Il giovane doveva espiare un cumulo di pene residue per oltre due anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, lesioni personali e rapina impropria, fatti commessi in Bologna dal luglio al dicembre del 2018.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013