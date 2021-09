“Il castello dei ragazzi” propone in ottobre due interessanti iniziative rivolte a bambini, ragazzi e famiglie: la prima, intitolata “La casa musicale”, è una installazione pensata per bambini dai 2 anni di età che invita a scoprire la magia del suoni nei diversi ambienti domestici – la cameretta ninna, il bagnetto “plic plac splash”, la cucina rock e il salotto da concerto.

“La casa musicale”, realizzata in collaborazione con “Immaginante”, si trova nella Sala Estense, dal 3 al 30 ottobre, con ingresso gratuito su prenotazione al numero 059649961.

La seconda proposta, “Nel cortile del castello”, è rivolta a bambini dai 4 anni e ragazzi, e prevede giochi, laboratori, letture all’aperto, svolte in collaborazione con la cooperativa “Giravolta” nel cortiletto nord di Palazzo dei Pio: inizia domenica 3 ottobre alle 15, con una serie di iniziative a tema LEGO (monta-smonta, laboratori e giochi), poi proseguirà con altri undici appuntamenti, di giovedì e sabato, sino a fine mese. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita, con obbligo di iscrizione al numero 059649988.

“La casa musicale” e “Nel cortile del castello” proseguono per tutto il mese di ottobre (programmi completi sono sul sito www.castellodeiragazzi.it): in entrambi i casi, dai 12 anni in su è richiesta la certificazione verde anti-Covid (cosiddetto Green Pass).