Sabato 2 ottobre in cammino per la pace nel segno della Fratellanza dalle frazioni di Albinea fino a piazza Cavicchioni, con lo spettacolo finale realizzato dagli sbandieratori e i musici della Maestà della Battaglia.

Ecco il menù della seconda edizione di “Camminiamo insieme per la Pace”, che avrà luogo sabato 2 ottobre 2021, nel segno della parola “fratellanza”.

Si tratta della marcia albinetana, realizzata in previsione della “Perugia-Assisi” del 10 ottobre, che attraverserà Borzano, Bellarosa e Botteghe, per poi concludersi nella piazza principale del comune.

Quest’anno la tematica che il Comitato Gemellaggi e l’Assessorato alla Pace e diritti Umani del Comune di Albinea hanno voluto mettere in evidenza è quella della “fratellanza” nella sua duplice accezione di “prendersi cura degli altri” e “prendersi cura dell’ambiente”, raccogliendo le sollecitazioni poste dalla Marcia per la Pace Perugia-Assisi 2021 e dall’Agenda 2030 sui valori della relazione e della sostenibilità ambientale.

La lunghezza complessiva del percorso è di 10 chilometri e tutti sono invitati a partecipare. L’obiettivo è contribuire, con questo semplice gesto, a costruire prospettive di inclusione. La camminata partirà alle 15 dalla sede del Ceas di Borzano (via Chierici 2), mentre alle 15.30 partiranno altri due gruppi, uno dal Circolo Bellarosa (via Nobili 11) e uno dal bar di Botteghe (via Roma 6). L’arrivo in piazza Cavicchioni è previsto per le 16.30/17.00.

Lungo il percorso saranno distribuiti e portati nei vari luoghi di attraversamento numerosi e coloratissimi segnalibri contenenti i pensieri e i progetti che sono stati realizzati dai giovani durante la seconda edizione del concorso Cantieri di pace. Tanti bambini e ragazzi delle scuole e dei campi estivi del territorio sono stati incoraggiati a esprimere la loro visione di “possibili mondi” sostenibili, presentando progetti per l’individuazione concreta di soluzioni, strategie, buone pratiche rivolte al prendersi cura degli altri e dell’ambiente.

A conclusione della camminata si potrà assistere in piazza Cavicchioni all’esibizione degli sbandieratori, che faranno volteggiare le bandiere dell’Europa, dell’Italia e della Pace al ritmo dei tamburi, simboleggiando l’unione e la diffusione dei valori portati avanti dal progetto.

I bellissimi e numerosi progetti di “Cantieri di Pace. Fratellanza” saranno inoltre esposti nel periodo natalizio nella sala civica del Comune di Albinea, insieme ad alcuni elaborati grafici realizzati dalle scuole del distretto berlinese di Treptow Kopenick, gemellato con Albinea. Treptow-Kopenick ha infatti collaborato con il Comune di Albinea per il progetto “Cantieri di Pace. Fratellanza” che ha ottenuto un importante contributo regionale sul bando per progetti di rilevanza internazionale promosso dalla Giunta Regionale dell’Emilia- Romagna.

I gruppi di cammino saranno costituiti nel rispetto delle norme anti COVID. Coloro che interverranno sono invitati a portare con loro bandiere della pace.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca Pablo Neruda al numero 0522590262, oppure scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it.

L’iniziativa rientra nel progetto “CANTIERI DI PACE 2021. LA FRATELLANZA. PRENDERSI CURA DEGLI ALTRI. PRENDERSI CURA DELL’AMBIENTE” è promosso dal Comune di Albinea, dal Distretto di Treptow Kopenick, dal Comitato Gemellaggi, Pace e Cooperazione Internazionale di Albinea, da ANPI Albinea, dal CEAS Rete Reggiana sede di Albinea, dal Circolo Bellarosa e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna azioni Agenda 2030.