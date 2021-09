Martedì 28 settembre si è tenuto, in diretta streaming, la seconda sezione dell’Open Festival 2021, il Concorso del XXIII° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITÀ DIFFERENTI. A questa sezione, dedicata alla Categoria Fotografia che ha come tema lo slogan del Festival 2021 “L’INFINITO NELLO SGUARDO”, hanno partecipato undici concorrenti sia italiani che stranieri, con i seguenti vincitori: Franco Pancheri, ideatore della foto e Roberto Genetti autore materiale della foto, rispettivamente utente e operatore della GSH Cooperativa Sociale Onlus di Cles (TN) e due menzioni speciali a: Davide D’Incerti del Sil-Nazareno di Carpi e Florian Pélissier dalla Francia.

La Giuria formata da Matilde Barbieri (project manager del Festival Fotografia Europea di Reggio Emilia) e Ilaria Gentilini (Fondazione Palazzo Magnani-RE), hanno così motivato la premiazione e le due menzioni speciali

“È stato difficile mettersi d’accordo in quanto ci sono stati tanti progetti e lavori interessanti, tutti fatti molto bene e sentire le parole degli autori raccontare in prima persona quello che per loro è stato realizzare l’immagine, ha dato sicuramente un valore in più ad ogni opera e, per questo motivo, è stato deciso di dare, oltre al primo premio, anche due menzioni speciali.

Abbiamo così scelto di premiare la fotografia della Cooperativa Sociale GSH perché >>ci è piaciuto tantissimo il progetto che ha saputo utilizzare la fotografia come strumento per far vivere e vedere nuovi mondi ed anche come, attraverso la fotografia, siano state date nuove esperienze di visione di come la fotografia possa aiutare anche a fare dei viaggi<<.

Mentre, la prima menzione l’abbiamo assegnata a Davide D’Incerti per >>aver saputo trovare uno sguardo diverso e selettivo rispetto al tema del bando<< e la seconda a Florian Pélissier (Francia) per >>aver saputo raccontare in maniera immediata e universale il tema del Concorso andando anche al di là di una lingua differente”. Vogliamo comunque ringraziare tutti per i bellissimi progetti”.

Ricordiamo che il prossimo Concorso Open – Categoria Teatro si terrà martedì 28 settembre alle ore 10,00 dalla sede della Cooperativa Manolibera di Via Bollitora Interna130 a Carpi, sempre in diretta Streaming su www.youtube.com/coopnazareno alla presenza della giuria formata dall’attrice e regista, Franca Tragni.