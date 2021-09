È partito questa mattina il viaggio solidale per la lotta alla SLA di Andrea Devicenzi, atleta paralimpico di ciclismo e triathlon che pedalerà per 500 chilometri in 5 giorni lungo la ‘Via di Francesco’, da Parma ad Assisi. Nell’attraversare la nostra provincia, Devicenzi – che ha subito l’amputazione di una gamba – ha fatto tappa a Maranello nel primo pomeriggio: davanti alla Biblioteca Mabic è stato ricevuto per un saluto dal Sindaco Luigi Zironi e dall’Assessore al Welfare Daniela Ottolini, che si sono intrattenuti con lui per alcuni minuti.

L’iniziativa ha il duplice obiettivo di sensibilizzare la collettività su una malattia come la SLA di raccogliere fondi attraverso la AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) per sostenere la ricerca e le famiglie dei pazienti affetti da SLA.

“Di fronte a patologie così invalidanti – spiegano il Sindaco Zironi e l’Assessore Ottolini -, la consapevolezza della cittadinanza e delle istituzioni sulle difficoltà quotidiane affrontate da queste famiglie diventa un fattore decisivo per dare impulso alla ricerca. Per questo troviamo che sia lodevole l’iniziativa di Devicenzi, anche per il suo valore simbolico, e abbiamo accolto con piacere la sua decisione di far tappa nella nostra città”.

Domenica l’atleta paralimpico – dopo aver toccato diverse località dell’Emilia-Romagna, della Toscana e dell’Umbria – raggiungerà Assisi in bicicletta insieme ad un gruppo di amici tra i quali figura anche Pietro Delporto, che insieme al fratello Paolo ha organizzato l’evento. “E chiunque potrà essere al nostro fianco – questo l’appello dell’atleta, già raccolto da diverse persone – per condividere fatica e sudore, ma soprattutto gioie e tutte le emozioni. La vita, in assoluto il dono più grande che ci sia stato donato dall’Universo”.