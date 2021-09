“Adolescenti isolati – Interventi di sostegno a ragazzi e genitori” è il tema della pubblica conferenza in programma venerdì 1 ottobre, alle 20.30, nell’auditorium della biblioteca comunale “Loria”, per iniziativa di Unione Terre d’Argine, Ausl Modena e Centro per le Famiglie di Carpi. La pandemia infatti ha messo a dura prova anche gli adolescenti, in un periodo molto delicato dello sviluppo in cui le relazioni sociali sono fondamentali per formare la propria identità, provocando a volte paure e disturbi del comportamento: per riconoscere e contrastare questi fenomeni è stata organizzata dunque una serie di iniziative a supporto di genitori e operatori della scuola e della sanità.

Ospite della serata sarà Laura Turuani, Psicologa-psicoterapeuta dell’Istituto Minotauro di Milano; interverranno Tamara Calzolari, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Carpi, e Stefania Ascari, Direttore Distretto di Carpi dell’Ausl Modena, mentre Massimo Maini, pedagogista del Centro per le Famiglie dell’Unione e Maria Corvese, Dirigente psicologo del Distretto di Carpi dell’Ausl, presenteranno le iniziative in programma sul territorio, e in particolare il progetto “Ghostbuster 2021/23”.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione all’indirizzo https://urly.it/3fdpp : poi si può scegliere se seguire l’appuntamento in sala – esibendo all’ingresso la certificazione verde anti-Covid – o in videocollegamento sulla piattaforma “Google meet“.

Per informazioni: Centro per le famiglie, 059649252 centrofamiglie@terredargine.it