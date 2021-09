Lunedì intorno alle 12:00 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo sono intervenuti presso la stazione degli autobus, dove una persona, per futili motivi, aveva mandato in frantumi il vetro di una corriera. Immediati accertamenti hanno permesso ai militari, anche attraverso le immagini di videosorveglianza, di identificare e rintracciare il presunto responsabile, un 19enne del luogo, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per danneggiamento aggravato.



