L’autunno regala quest’anno a Fiorano due importanti ricorrenze: la ludoteca Barone Rosso compie quarant’anni mentre il Bla, la struttura che accoglie biblioteca, ludoteca e archivio, soffia sulle dieci candeline. Nell’occasione viene proposto un ricco programma di attività che si snoda per alcune settimane con il coinvolgimento di differenti fasce di utenza.

Fra le diverse proposte, una è sicuramente particolare e rivolta a tutti: si tratta di “L’albero dei libri – Cogli un libro nel giardino del Bla” in programma per l’intera giornata di domenica 3 ottobre. Libri che hanno già vissuto un’avventura, vengono messi a disposizione di un nuovo sguardo; l’iniziativa nasce da una collaborazione fra il Comune di Fiorano Modenese e l’associazione Lumen.

“Si tratta di una particolare azione di bookcrossing lunga un giorno – spiegano gli organizzatori – per richiamare l’attenzione sul libro come regalo per menti e cuori e come strumento di condivisione. Libri che i precedenti proprietari hanno donato sono stati impacchettati come regali e saranno posti sotto un albero all’ingresso del Bla. Ci piace l’idea che si possa portare gratuitamente a casa un libro senza conoscerne in anticipo il contenuto: è un modo per farsi una sorpresa, per leggere un testo che magari non avremmo scelto ma che può invece farci scoprire qualcosa di nuovo e utile”.

I libri sono a disposizioni di tutti, fino ad esaurimento, gratuitamente e per tutta la giornata del 3 ottobre.