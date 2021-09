Il 1° ottobre, presso l’Auditorium San Rocco a Carpi, si svolgerà il primo di una serie di incontri sulle prospettive di sviluppo dei distretti industriali modenesi.

“Con questo ciclo di incontri il Tribunale di Modena, insieme all’Ordine dei Commercialisti e all’Ordine degli Avvocati, vuole evidenziare la grande rilevanza per il nostro territorio di questi distretti non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale – illustra il dottor Stefano Zanardi, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Modena, a nome degli organizzatori. Si è pertanto deciso di “accorciare le distanze” e di recarsi direttamente sui territori per trattare i principali temi di natura giuridica ed economica dei singoli settori ed organizzare tavole rotonde per analizzare la situazione attuale e ragionare sulle sfide da affrontare in un mercato in continua evoluzione e sempre più competitivo. Riteniamo che sia un progetto importante, la cui realizzazione è stata resa possibile dalla intensa collaborazione avviata con le Istituzioni e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.”