Il Comune di Carpi partecipa al mese per la prevenzione del tumore al seno colorando di rosa il pronao del Teatro: l’accensione avverrà venerdì 1° Ottobre, e tale illuminazione sarà mantenuta fino al 9 ottobre.

L’Amministrazione comunale accoglie in questo modo gli inviti ad aderire pervenuti da alcune associazioni: la sezione di Carpi dell’AMO (Associazione Malati Oncologici), quella di Modena della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro I Tumori) e, attraverso l’ANCI, della Fondazione AIRC (Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro).

In particolare l’AMO carpigiana invita i cittadini in piazza dei Martiri, alle 19 di venerdì, per assistere all’accensione e « fare due passi in rosa » insieme a una decina di sigle aderenti: questo appuntamento, che si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid, ha il patrocinio del Comune e dell’Azienda Ausl di Modena.