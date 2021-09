Attraverso il percorso del bilancio partecipativo, che ripropone l’iniziativa positivamente sperimentata negli anni precedenti, vengono selezionati uno o più progetti da realizzare fino alla decorrenza del budget stanziato di 10.000 euro.

Il percorso prevede una prima fase in cui sono elaborati una serie di progetti che vengono presentati all’amministrazione comunale. Questi progetti saranno poi sottoposti a votazione on line sul sito web del comune da parte dei cittadini.

Il progetto (o i progetti) che otterrà più preferenze sarà realizzato dall’amministrazione.

Quest’anno si segnala una importante novità: anche singoli cittadini non organizzati nelle consulte potranno presentare progetti ed eventualmente partecipare alla votazione.

La presentazione del bilancio partecipativo 2022 si terrà mercoledì 6 ottobre 2020 alle ore 20.30 presso il Teatro Biagi D’Antona, con la partecipazione della Sindaca di Castel Maggiore, dell’Assessore ai servizi finanziari e della dott.ssa Valeria Roberti in qualità di formatrice e facilitatrice.

Per essere presenti in sala occorre essere in possesso del Green Pass e prenotarsi entro il 4 ottobre 2021 utilizzando il seguente link: https://forms.gle/6kv6h63s1uk7Crr38 (nella sala potranno essere ammesse solamente 69 persone) in alternativa, è possibile partecipare alla riunione in modalità digitale collegandosi al link: meet.google.com/yrz-zoow-cka

Nel 2019 il progetto vincitore è stato Fortinbike, pista mtb poi realizzata a Trebbo nel 2021 (foto). Nel 2020 il progetto risultato vincitore è stato Domenica in piazza, con due eventi realizzati dalla Consulta Giovani nell’estate 2021 in Piazza Amendola.