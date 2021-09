Martedì 28 settembre si è tenuta la riunione dell’Osservatorio paritetico congiunto previsto del Protocollo di sito di Aeroporto di Bologna, sottoscritto il 26 settembre 2018. All’incontro convocato dalla Città metropolitana e dal Comune di Bologna erano presenti le rappresentanze di Aeroporto di Bologna e le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.

“L’incontro, convocato su richiesta delle parti – spiega una nota della Città metropolitana – si è svolto a motivo del perdurare della situazione di insicurezza cui sono esposti, in primis, i lavoratori dello scalo, più volte, negli ultimi tempi, minacciati nella loro incolumità da aggressioni di passeggeri e altri visitatori.

La situazione – più volte segnalata – non ha, ad oggi, ancora trovato uno sbocco rassicurante per il personale che opera nel sito, al punto che le organizzazioni sindacali di categoria, firmatarie del contratto nazionale, in modo unitario, hanno indetto uno sciopero per il prossimo 11 ottobre.

Accanto all’appello dei responsabili dell’aeroporto bolognese e delle organizzazioni sindacali, si unisce – in un’ottica di fattiva e leale collaborazione tra istituzioni – la richiesta del Comune e della Città metropolitana di Bologna rivolta, in particolare, alla Prefettura di Bologna perché si attivi convocando celermente un tavolo di confronto sul tema anche al fine di evitare lo sciopero dei lavoratori e garantire, in termini più ampi, la sicurezza di chi lavora o si trova a transitare per lo scalo bolognese”.