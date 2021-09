Concerto al tramonto, parole tra i rami: questo il titolo dell’esperienza per tutti che venerdì 1 ottobre a partire dalle ore 17 il Teatro dell’Orsa proporrà a Borzano di Albinea, in provincia di Reggio Emilia, a conclusione del progetto realizzato con l’associazione Valore Aggiunto e con gli Amici del CEA, realtà attive nel territorio reggiano sui temi della sostenibilità, dell’inclusività e della valorizzazione delle diversità.

Alle ore 17, con ritrovo presso la sede del Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità (CEAS) di Borzano, partenza del Cammino poetico, percorso a piedi di circa 40 minuti verso l’anello di Ca’ del vento. Si consiglia di indossare scarpe comode e di portare con sé acqua e una torcia per il ritorno.

A seguire, alle ore 18, tra i prati in località Bicocca, lungo l’anello di Ca’ del vento, è in programma Musiche e parole tra i rami. Per chi desidera salire in auto e ricongiungersi al gruppo, è consigliato il parcheggio di Casa Bicocca.

Concerto al tramonto, parole tra i rami è un progetto partecipato ideato da Monica Morini, Annamaria Gozzi e Bernardino Bonzani. Con Monica Morini, Bernardino Bonzani e Lucia Donadio. Musiche dal vivo Gaetano Nenna (clarinetto) e Stefano Carnevali (flauto traverso).

Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili. Inviare messaggio Whatsapp al numero 351 5482101 indicando nome, cognome e numero di telefono per ogni partecipante.

La sede del CEA di Albinea si trova in via Chierici 2 a Borzano (all’interno delle ex scuole di Borzano).

Info su Valore Aggiunto: http://www.valoreaggiunto.org/.

Info sul Teatro dell’Orsa: http://www.teatrodellorsa.com/.