Al via i lavori di costruzione del nuovo polo scolastico con una cerimonia rivolta al futuro. L’appuntamento è per sabato mattina 2 ottobre alle 10:30.

Per l’occasione i ragazzi delle scuole medie depositeranno all’interno della “botola del tempo” contenitori con i propri pensieri e riflessioni sulla scuola del futuro, che rimarranno sigillati nelle fondamenta dell’edificio entrando così simbolicamente a farne parte. La botola verrà aperta tra 25 anni.

Saranno presenti le classi terze medie e rappresentanti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.